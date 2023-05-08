وزير الداخلية يكرم بنك الإسكان لرعايته فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

وطنا اليوم:كرمت مديرية الأمن العام بنك الإسكان ممثلاً برئيسه التنفيذي، عمّار الصفدي، خلال الفعالية التي أقيمت تحت شعار “قواعد المرور سلوك حضاري” في قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب، وذلك في إطار احتفالات مديرية الأمن العام بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي 2023، برعاية وزير الداخلية مازن الفراية، وبحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ومدير إدارة السير المركزية العميد الدكتور فراس الدويري، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية المعنية.

وجاء هذا التكريم تثميناً لدور بنك الاسكان الفاعل والمتواصل في تعزيز التوعية المرورية وترسيخ السلوكيات السليمة ضماناً للسلامة على الطرق، عبر مبادراته المتنوعة التي ينفذها منفرداً أو بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

وتعتبر رعاية بنك الإسكان لاحتفالية 2023 بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، امتداداً لرعايته للاحتفالات السابقة منذ أعوام عدة كجزء من مسؤوليته الاجتماعية، كما أنها تعد تجسيداً حياً لحرصه على المساهمة في معالجة التحديات المجتمعية التي تعد الحوادث المرورية من أبرزها لما تنطوي عليه من خسائر بشرية وما يرافقها من خسائر اقتصادية واجتماعية.