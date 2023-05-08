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بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمؤسسة الحسين للسرطان

منذ 4 ثواني
بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمؤسسة الحسين للسرطان

وطنا اليوم:في إطار المسؤولية الاجتماعية وضمن اهتمامات ومبادرات بنك ABC في الأردن في مجال الصحة، وذلك لخدمة المجتمع وتوثيق مبادئ الخير والتكافل الاجتماعي بين أفراده، فقد واصل البنك دعمه لمؤسسة الحسين للسرطان، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للمركز، وذلك مساهمة منه في رسم ابتسامة الفرح على وجه المرضى ومنحهم الأمل في الشفاء.
وقد أشار السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن إلى أن دعم مركز الحسين للسرطان جاء تجسيداً لرؤية البنك بأهمية تنفيذ دور المسؤولية الملقاة على عاتقه وباعتباره جزءاً أصيلا من المجتمع لدعم جهود المراكز الطبية ومد يد العون لها لتمكينها من أداء رسالتها وايماناً منه بضرورة إيلاء هذه الفئة من المجتمع الدعم والاهتمام الأكبر .
ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.


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