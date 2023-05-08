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الأردنــي الكويتــي يشارك فــي رعايــة وحضــور مؤتمر الاستثمار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي

منذ 4 ثواني
الأردنــي الكويتــي يشارك فــي رعايــة وحضــور مؤتمر الاستثمار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:شــارك البنــك الأردنــي الكويتــي فــي رعايــة وحضــور الاستثمار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والـذي اقيـم في فندق ريتز كارلتون– عمـان، يوم السبت الموافق 6/5/2023، والذي نظمته مؤسسة الياسمين والذي أقيم تحـت رعايـة السيد احمد الصفدي رئيـس مجلس النواب بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وأمين عمان، و عدد من الشخصيات البارزة في مجال المال و الاستثمار وممثلين عن الشركات الداعمة والمهتمين، حيث تناولالمؤتمر دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار ومواجهة التحديات العالمية، وعمان مدينة صحية/ استثمار بدون تدخين، ودور تطوير قطاع نقل البضائع في تحفيز الاقتصاد الوطني، والجوانب القانونية والمالية والاقتصادية لجذب الاستثمار لتحقيق التنمية، إضافة إلى تناول محور استدامة المشاريع الاقتصادية، بمشاركة رؤساء لجان نيابية ومسؤولين خبراء ومختصين بمختلف المجالات.

حيث اشار الصفدي الى ان التحديث الاقتصادي لا يقل أهمية وضرورة عن التحديث السياسي والإداري، لتشكل معاً مسارات التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الملك يوجه إلى تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون.

كما أكد أن مسار التحديث الاقتصادي، يتطلب تكاتف الجهود الوطنية وفق برنامج استراتيجي محدد المعالم وخارطة طريق واضحة لآلية التنفيذ في كل قطاع، وذلك بهدف الوصول إلى الغاية الأسمى في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل.

من جانبه، قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان إن الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية تربطهما علاقات تاريخية ‏متجذّرة قامت على مبادئ ثابتة وراسخة، وصلت اليوم إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتعاون في جميع المجالات، حيث تعتبر دولة الإمارات من الدول التي تتمتع بتبادل تجاري كبير مع الأردن تجاوز الثلاثة مليارات دولار سنويا، فضلاً عن وجود مشاريع واستثمارات ضخمة تزيد قيمتها عن 17 مليار دولار تشمل العديد من القطاعات.

هــذا وقــد تواجــد البنـك الأردنـي الكويتـي خلال المؤتمر بجنـاح خـاص لـه، عـرض مـن خلالـه خدماتــه ومنتجاتــه علــى الحضــور والــزوار والمهتميــن. وتعتبـر مشـاركة البنـك فـي هـذا الحـدث ضمــن مســؤوليته الاجتماعيــة فــي دعــم المنتديات والمؤتمرات والفعاليــات الاقتصاديــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي.


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