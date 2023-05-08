مربي المواشي : لا احتكار للحوم في الأسواق

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية مربي المواشي الأردنية زعل الكواليت، إن كميات اللحوم البلدية والمستوردة والمبردة والمجمدة المتوفرة في الأسواق تغطي حاجة المملكة وتزيد، خصوصاً في ظل وقف تصدير الخراف للمملكة العربية السعودية، والذي سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض على الأسعار”.

وبين الكواليت، أن السوق الأردني غني بالتنوع ولا يوجد أي احتكار، حيث تصل حصة اللحوم المستوردة إلى نحو 70% من الطلب في السوق المحلي بسبب انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم البلدية، مبيناً أن للأردن أكثر من 19 مصدراً لاستيراد اللحوم والأغنام والأبقار الحية والحمراء، ووجود أكثر من 30 جهة مستوردة.

وأضاف الكواليت أن المبيعات داخل أسواق اللحوم تكون بناءً على كمية العرض والطلب، وأن مختلف الأوزان متوفرة في مختلف أسواق المملكة، خصوصًا بعد وصول عدد من البواخر المحملة باللحوم.

وأشار الكواليت إلى أن الفرق في وزن الخراف يتسبب في تفاوت الأسعار لتتناسب مع قدرات المواطنين الشرائية، حيث تنخفض أسعار الخراف الكبيرة عن الصغيرة بأكثر من دينارين للكيلو الواحد