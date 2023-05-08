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الدفاع المدني يحذر مصابي الأمراض التنفسية من الأجواء الخماسينية

منذ ساعة واحدة
الدفاع المدني يحذر مصابي الأمراض التنفسية من الأجواء الخماسينية

وطنا اليوم:وجهت مديرية الدفاع المدني إرشادات للمواطنين للتعامل مع الأجواء الخماسينية التي تشهدها المملكة.
ودعت الرائد نور العبادي، من مديرية الدفاع المدني، المصابين بأمراض الجهاز التنفسي كالربو، عدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة، وفي حال الخروج يفضل ارتداء كمامة للوقاية.
وقالت العبادي لإذاعة الأمن العام الإثنين، إنّ على ربات البيوت مراعاة الأوضاع من خلال وضع القماش المبلل على أطراق النوافذ وأسفل الأبواب لضمان امتصاص الغبار قبل دخوله إلى المنازل.
ودعت المصابين بأمراض تنفسية الى عدم التواني عن أخذ أدويتهم في مواعيدها لعدم تفاقم حالتهم المرضية خلال الأجواء المغبرة


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