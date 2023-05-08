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#عاجل تفاصيل الغارة الجوية في جنوب سورية والهدف مصنع مخدرات تابع لميليشيات مدعومة من حزب الله

منذ ساعة واحدة
#عاجل تفاصيل الغارة الجوية في جنوب سورية والهدف مصنع مخدرات تابع لميليشيات مدعومة من حزب الله

وطنا اليوم:قالت مصادر سورية ان القصف الذي شهدته مدينة درعا فجر الاثنين ، وسمع صوته بوضوح من الجانب الأردني استهدف مصنعا لصناعة المخدرات تُشرف عليه ميليشيات مدعومة من ميليشيا حزب الله اللبناني.
وقال “تجمع أحرار حوران” ان طائرات استهدفت فجر الاثنين محطة التنقية القريبة من بلدة خراب الشحم في ريف درعا الغربي.
وبحسب “تجمع أحرار حوران” فان القصف استهدف محطة التنقية التي تحتوي على مصنع لإنتاج المخدرات ويستخدم الموقع كموقع تخزين مؤقت ومنطلقاً لعمليات التهريب.
ولم تكشف المصادر السورية عن نتائج القصف مبينة إنها لم تعرف إلى لحظة نشر الخبر.
وتقع محطة التنقية على الحدود الأردنية – السورية ، وبين بلدة خراب الشحم وحي الضاحية في مدخل مدينة درعا الغربي.
في السياق قالت مصادر سورية ان طائرات استهدفت أيضا منزل شخص بريف السويداء الشرقي، معروف بعمله في تجارة المخدرات ، وسط انباء عن وقوع عدد من القتلى.


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