الفوسفات الأردنية: اتفاقية مع ترانسبت التركية لإنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك في الشيدية

وطنا اليوم:وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة ترانسبت التركية اليوم، إتفاقية لإنشاء مصنع مشترك لحامض الفوسفوريك

في منطقة الشيدية بمحافظة معان بطاقة إنتاجية تصل الى 165 ألف طن(P2O5) سنويا.

ووقع الإتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة ترانسبت التركية السيد رمضان اوسترك.

وجاء توقيع الاتفاقية في ضوء نتائج زيارة وفد الشركة التركية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في وقت سابق، ولقائه رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد الذنيبات، ورغبة الجانب التركي بإيجاد شراكة فاعلة مع شركة الفوسفات الأردنية في هذا المجال.

وأكد الجانبان، خلال توقيع الاتفاقية، الذي تم في مقر شركة مناجم الفوسفات بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد وأعضاء الوفد التركي، عمق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأهمية تطويرها وتعزيزها؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقال الدكتور الذنيبات، إن شركة مناجم الفوسفات تتطلع للشراكة الجديدة مع ترانسبت التركية، كبداية لتعاون مثمر بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات، وخاصة في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وجذب المزيد من الاستثمارات التركية للأردن، مؤكدا في هذا الإطار استعداد الشركة لتقديم كل ما من شأنه تعزيز الشراكة الأردنية التركية.

وقال الدكتور الذنيبات، إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لديها خطة طموحة في التوسع في الصناعات التحويلية والتنويع في مصادر الدخل، بالتوازي مع زيادة كميات الإنتاج والمبيعات للأسواق العالمية وإيجاد أسواق جديدة، مبينا ان هذا المشروع سيوفر نحو 300 فرصة عمل؛ ما يسهم في دعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الجانب.

وبين أن الاتفاقية مع الشركة التركية، تضاف الى سلسلة الاتفاقيات، التي وقعتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع العديد من نظيراتها الدولية المعنية في مجال صناعة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، في إطار تعزيز مكانة الشركة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ترانسبت التركية رمضان اوسترك، الحرص على الإرتقاء بمستوى التعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مشيدا بهذه الاتفاقية التي ستسهم في التأسيس لمزيد من الشراكات بين الجانبين، وتعزيز سبل التعاون بين مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص في الأردن وتركيا.

كما أعرب عن اعتزاز الجانب التركي بهذه الشراكة مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، للارتقاء بصناعة الأسمدة في البلدين، وتعزيز مكانتيهما في الأسواق العالمية، مشيدا بالمستوى المتطور الذي شهدته صناعة الفوسفات الأردنية، وانفتاح الشركة على التعاون الدولي في هذا المجال