وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب شخصين آخرين جراء حادث تدهور ودهس من قبل تريلا في منطقة رأس النقب.
وفي التفاصيل ، بين مندوب الدوريات الخارجية في التقرير اليومي لإذاعة الامن العام ، ان فرق الدوريات الخارجية تعاملت مساء الاحد ، مع حادث تدهور تدريلا ، بعد محطة رأس النقب باتجاه العقبة ، ما أدى الى دهس شخصين كانا في المنطقة ، والاصطدام بمركبتين فارغتين كانتا في المنطقة.
واخليت الوفاة واسعف المصابان الى مستشفى معان الحكومي.
وفي حادث منفصل ، أصيب 6 اشخاص جراء تدهور مركبة فجر الاثنين في محافظة العقبة
وفاة واصابتان بتدهور تريلا في رأس النقب
وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب شخصين آخرين جراء حادث تدهور ودهس من قبل تريلا في منطقة رأس النقب.