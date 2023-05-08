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وفاة واصابتان بتدهور تريلا في رأس النقب

منذ ساعتين
وفاة واصابتان بتدهور تريلا في رأس النقب

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب شخصين آخرين جراء حادث تدهور ودهس من قبل تريلا في منطقة رأس النقب.
وفي التفاصيل ، بين مندوب الدوريات الخارجية في التقرير اليومي لإذاعة الامن العام ، ان فرق الدوريات الخارجية تعاملت مساء الاحد ، مع حادث تدهور تدريلا ، بعد محطة رأس النقب باتجاه العقبة ، ما أدى الى دهس شخصين كانا في المنطقة ، والاصطدام بمركبتين فارغتين كانتا في المنطقة.
واخليت الوفاة واسعف المصابان الى مستشفى معان الحكومي.
وفي حادث منفصل ، أصيب 6 اشخاص جراء تدهور مركبة فجر الاثنين في محافظة العقبة


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