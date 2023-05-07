هكذا بدت منطقة الكدوة في مكة المكرمة بعد إزالة العشوائيّات

وطنا اليوم:تداول روّاد منصات تواصل اجتماعي صورة لمنطقة الكدوة في مكّة المكرمة.

وأظهرت الصورة خلو منطقة العشوائيّات من المباني بعد إزالتها بشكل كامل تماماً.

وقارن النشطاء بين صورة المنطقة، بوضع صورة سابقة لمنطقة الكدوة قبل إزالة العشوائيّات

وواصلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أعمال تطوير المناطق العشوائية فى حى الكدوة، والتى بدأت فى أغسطس الماضى على مساحة إجمالية قدرها 686,056.08 متر2.

خطة تطوير منطقة الكدوة

وبحسب الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة: فإن حدود منطقة التطوير على النحو الآتي:شمالًا: الطريق الدائري الثاني متوسط عرض 60.00 مترًا، جنوبًا: مخرج شارع التقوى بعرض 15.00 مترًا، شرقًا: مخطط روابي أجياد المعدل ومخطط أجياد التكميلي، غربًا: شارع الهجرة بعرض 25.00 مترًا.

أهداف مشروع تطوير العشوائيات

ويهدف مشروع تطوير العشوائيات فى مكة المكرمة إلى تحقيق التكامل بين 4 أبعاد أساسية هى تقديم السكن المجانى المؤقت وتعويض الملاك القاطنين فى العشوائيات، وتقديم الدعم الاجتماعى المؤقت والدعم طويل الأمد للأسر الضمانية، ودعم الوصول إلى سكن مؤقت ميسور التكلفة، إلى جانب الاهتمام بفئات محددة ككبار السن، وأصحاب الهمم والمرضى.

خطة تطوير المناطق العشوائية

وتغطى خطة التطوير الشامل 100 منطقة عشوائية فى مكة المكرمة، والتى من المقرر تحويلها إلى منطقة جاذبة للفرص الاستثمارية وتحسين جودة حياة سكانها، والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، ومواجهة المخالفات النظامية فى تلك المناطق