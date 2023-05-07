أبو الغيط: الأسد يمكنه المشاركة في القمة العربية في الرياض إذا رغب

وطنا اليوم:أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الرئيس السوري بشار الأسد يُمكنه المشاركة في القمة العربية المقبلة في الرياض إذا رغب، بعد قرار الجامعة استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي، إن سوريا عضو كامل العضوية في الجامعة العربية، ومنذ صباح الاثنين لهم الحق في شغل أي مقعد يشاركون فيه عندما توجه الدعوة من دولة الضيافة المملكة العربية السعودية، وإذا ما رغب ان يشارك (الأسد) فسوف يشارك.

وتقرر خلال اجتماع مغلق في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم 7 أيار 2023، وفق القرار رقم 8914 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزراء بشأن تطورات الوضع في سوريا.

وستخطر جامعة الدول العربية دمشق، الأحد أو الاثنين، بقرار عودة سوريا لمقعدها في الجامعة، واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعاتها، وفق أبو الغيط.

وأكد أبو الغيط في مؤتمر صحفي أن القرار لا يفترض أن الأزمة السورية حلت، وقال، إن القرار واقعي للغاية، ولا يمكن تسوية الأزمة في يوم أو في شهر؛ بل ستأخذ وقتها.

وأشار أبو الغيط إلى أن عودة سوريا إلى شغل المقعد ليس نهاية المطاف، لكن قرار عودة العلاقات بين سوريا وأي دولة عربية هو قرار خاص بكل دولة على حدة.

وأوضح أن القرار الخاص بسوريا يتضمن لجنة متابعة من مصر والسعودية والأردن والعراق مهمتها متابعة التسوية في سوريا.