العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

وطنا اليوم:قال ممثل الأردن لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، إن قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية، جاء بتوافق جميع الدول المشاركة.

وأكد في تصريحات صحفية لـ بترا، أن جلسة اليوم لم تشهد تصويتا على مشروع القرار المتعلق بعودة سوريا إلى المنظومة العربية، بل تم تبنيه من جميع الدول العربية.

وشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي دعت لها المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، للتباحث حول تطورات الأزمة السورية.

وأكد الوزراء، خلال الاجتماع، على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

كما قرر الوزراء تشكيل لجنة اتصال وزارية تضم المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والأمين لمجلس جامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان الصادر عن اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة مطلع شهر أيار الجاري، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية، يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

كما اتفق الوزراء على استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم الموافق ٧ أيار ٢٠٢٣