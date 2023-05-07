استحداث برنامج ماجستير إدارة الاعمال (MBA) في جامعة فيلادلفيا‎‎

وطنا اليوم:وافق مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة على طلب استحداث برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) الذي تقدّمت به كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا، والذي تم إعداده بعد استشارة عدد من أصحاب المصلحة، وبما يتوافق مع متطلبات استحداث برامج الدراسات العليا المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبهذا الصدد، أشار عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي أن ماجستير إدارة الأعمال (MBA) يعتبر أحد الخَيارات المُتاحة للباحثين عن التطوّر في المسار المهني والوصول الى مناصب إدارية عليا في منظمات الأعمال، حيث يركّز البرنامج المُستحدث على المعارف والمهارات والكفايات ذات العلاقة بوظائف الأعمال المختلفة وبواقع (24) ساعة دراسية معتمدة، كما أضاف أن البرنامج المُستحدث يتميز عن غيره من البرامج بإتاحة الفرصة للطالب بدراسة (9) ساعات دراسية في أحد المجالات المتخصصة التي سيتم اختيارها بعناية، حيث سيبدأ البرنامج المُستحدث في مجال قيادة مؤسسات الرعاية الصحية، وسيتم اختيار مجالات أخرى مستقبلًا وبما يتوافق مع مستجدات عالم المال والأعمال، وبناء على نتائج الدراسات التي تقوم بها كلية الأعمال لحاجات سوق العمل.

ومن الجدير بالذكر أن كلية الأعمال ووفقًا لخطتها الاستراتيجية تعمل على استحداث برامج أكاديمية مُختارة، حيث استحدثت الكلية مؤخرًا برنامجين على مستوى البكالوريوس هما التكنولوجيا المالية، والتسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي.