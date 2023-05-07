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15:44
الجامعة العربية تصدر القرار 8914 بشأن سوريا
15:38
بحكم رادع.. إسدال الستار على أشهر قضية اغتيال في العراق
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حادث مروع في تركيا.. سيارات فوق بعضها وجثث متفحمة
15:14
ارتفاع نسبة الإصابة بمرض بهجت في الأردن
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استحداث برنامج ماجستير إدارة الاعمال (MBA) في جامعة فيلادلفيا
15:00
دعوة لحضور فعالية من أورنج الأردن
14:56
عمان الاهلية تشارك في أعمال الملتقى 28 لتبادل عروض التدريب بين الجامعات العربية
14:50
ألبيرتا الكندية تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات
14:43
سفير دولة الإمارات بالأردن يسلط الضوء على (cop 28) الذي سيعقد بدبي
14:18
احصائية: حوادث المرور سبب رئيس للوفيات في الأردن
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دعوة لحضور فعالية من أورنج الأردن
منذ ساعة واحدة
وطنا اليوم:دعوة لحضور فعالية من أورنج الأردن
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24 ساعة
15:44
الجامعة العربية تصدر القرار 8914 بشأن سوريا
15:38
بحكم رادع.. إسدال الستار على أشهر قضية اغتيال في العراق
15:27
حادث مروع في تركيا.. سيارات فوق بعضها وجثث متفحمة
15:14
ارتفاع نسبة الإصابة بمرض بهجت في الأردن
15:04
استحداث برنامج ماجستير إدارة الاعمال (MBA) في جامعة فيلادلفيا
14:56
عمان الاهلية تشارك في أعمال الملتقى 28 لتبادل عروض التدريب بين الجامعات العربية
14:50
ألبيرتا الكندية تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات
14:43
سفير دولة الإمارات بالأردن يسلط الضوء على (cop 28) الذي سيعقد بدبي
14:18
احصائية: حوادث المرور سبب رئيس للوفيات في الأردن
14:08
حضور رائع للطلبة الاردنيين بيوم الجاليات العربية بالاسكندرية
14:06
عطية يعقب على قضية العدوان : عاش الملك
14:00
الحبس لعامل مزرعة قتل 1.5 مليون نحلة في جامعة خاصة
وفيات
وطنا نيوز
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حوادث وجرائم
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن