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حضور رائع للطلبة الاردنيين بيوم الجاليات العربية بالاسكندرية

منذ ساعتين
حضور رائع للطلبة الاردنيين بيوم الجاليات العربية بالاسكندرية

وطنا اليوم: قدم الطلبة الأردنيين الدارسين بجامعة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية ، عروضا وفعاليات رائعة بيوم الجاليات العربية الذي نظمته كلية طب الاسنان بالتشارك مع طلبة فلسطين والعراق وسوريا والكويت بمبنى المؤتمرات .
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واشتمل يوم الجاليات العربية الذي افتتحه عميد كلية طب الاسنان بجامعة الاسكندرية على الدبكات الشعبية لكل جالية والقصائد الشعرية والاغاني الوطنية ، التي الهبت حماس الطلبة المشاركين والحضور .
كما اشتمل اليوم على بازارات للاكلات الشعبية والحلويات لدى كل جالية ، التي عرفت الطلبة بطبيعة الاكلات الرئيسية في دولهم .
وكان للطلبة الاردنيين حضور لافت بين طلبة الجاليات العربية على مستوى تزيين موقع الفعاليات بالاعلام الاردنية ، فيما ارتدى الطلبة الزي الشعبي والشماغ في استعراضهم ودبكاتهم ، من اجل ترسيخ طبيعة الحياة الاردنية ذات الكرم والنخوة والعروبة في اذهان المشاركين من الجاليات العربية ، الى جانب توزيع هدايا رمزية تضمنت معالم تاريخية اردنية ناصعة .
ويأتي اقامة يوم الجاليات العربية للطلبة الدارسين بجامعة الاسكندرية بنسخته الثانية تتويجا لاواصر الاخوة بين الاشقاء العرب .

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