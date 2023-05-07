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عطية يعقب على قضية العدوان : عاش الملك

منذ ساعتين
عطية يعقب على قضية العدوان : عاش الملك

وطنا اليوم:قدم النائب خليل عطية، الشكر إلى الملك عبدالله الثاني والجهود الأردنية التي أسفرت عن تسلم النائب عماد العدوان من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عقب إلقاء القبض عليه على خلفية مزاعم اتهامه بتهريب كميات من الأسلحة والذهب إلى فلسطين المحتلة.
وقال عطية : ” عاش الملك ، وعماد العدوان الآن في الأردن وكل الثقة بعدالة القضاء الأردني النزيه بالفصل بالقضية” .
وعلق عطية حول قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن العدوان، مشيرًا إلى أنه عندما يتسلم المجلس القرار الحكومي بما يخص هذا النوع من القضايا ، فيتم حينها النظر به من قبل المجلس وعرضه للتصويت تحت القبة استنادًا للنظام الداخلي.
ووجه عطية تحية إلى الشعب الفلسطيني الصامد أمام الاحتلال الاسرائيلي المرابطين على الجمر، قائلا، لن نبخل على مواصلة تقديم أشكال الدعم المعنوي والمادي كافة .
وكشف أنه تابع قضية النائب العدوان مع محامي الدفاع عنه، قائلا : ” كان لي الشرف بالتنسيق مع عائلة النائب للاتفاق مع هيئة الدفاع الممثلة بـ جواد بولص وأسامة السعدي


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