الحبس لعامل مزرعة قتل 1.5 مليون نحلة في جامعة خاصة

وطنا اليوم:قضت محكمة صلح جزاء جرش بحبس عامل مزرعة يعمل في إحدى الجامعات الخاصة كان قد قتل مليون ونصف المليون (نحلة) يعشن في 30 خلية بعد أن دس لهن مادة اللانيت السامة في غذائهن الصناعي، وذلك انتقاما من طرده من الجامعة بسبب تخريبه لأشتال زراعية.

وأدانت المحكمة المتهم بتهمتي قتل حيوان، وإلحاق الضرر بمال الغير، فيما تضم كل خلية قرابة 50 ألف نحلة بواقع مليون ونصف المليون نحلة.

وتلخصت وقائع الدعوى كما قنعت بها محكمة جرش بأنه عند تفقد أحد موظفي الجامعة لخلايا النحل تفاجأ بأن هناك موتا لحوالي 27 خلية بشكل كامل وباقي الخلايا تم نفوق النحل بداخلها بنسب متفاوتة، وعلى إثر ذلك قام بإبلاغ عميد كلية الزراعة في الجامعة، حيث تم أخذ عينات من النحل والغذاء الصناعي وتم إرسالها إلى الجمعية العلمية الملكية.

وتبين وجود مادة اللانيت بالعينات وبنسبة عالية، وبعد التحقيق تبين أن المشتكى عليه حضر إلى مزرعة الجامعة وبالتحديد غرفة العمال التي يعمل بها وقام بوضع مادة اللانيت داخل غذاء النحل، ما أدى إلى نفوق 30 خلية نحل تقريباً، حيث تم استحضار فريق المختبر الجنائي وتم الكشف على المكان وأجري اللازم وتم أخذ عينة من الطعام الصناعي كان قد تم الاحتفاظ به من قبل الجامعة داخل الثلاجة لفحصها مخبرياً ليتبين وجود مادة اللانيت بنسبة 3.35 ملغم لكل كيلو غرام، وبعد التحقيق مع المشتكى عليه اعترف بقيامه بأنه قام بتسميم النحل كون الجامعة قامت بفصله من العمل.

وقضت محكمة صلح جزاء جرش بحبس المتهم مدة عام بعد إدانته بتهمة قتل حيوان، كما قضت المحكمة بإدانته بتهمة الإضرار بمال الغير وقررت حبسه مدة شهر، وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم