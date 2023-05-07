الخلايلة عن قضية العدوان : وصلنا كتاب تضمن معلومات نسمعها لأول مرة

وطنا اليوم:قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة اليوم الاحد ان كتاباً وصل النواب من رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتضمن معلومات عن قضية العدوان نسمعها لأول مرة.

وأكد الخلايلة ان القضاء الاردني نزيه جداً ونؤمن انه سيوضح الحق وكلنا أمام القضاء سواسيه.

وبين ان كتاب الوارد من رئيس الوزراء فاجأنا بمعلومات لم تكن لدينا سابقاً.

وأثارت عملية تسلم النائب عماد العدوان، للأردن من قبل السلطات الإسرائيلية، سخطا واسعا داخل الشارع الإسرائيلي.

ردود الفعل الغاضبة اتهمت حكومة بنيامين نتنياهو “اليمين المتطرف”، بالرضوخ لضغوط السلطات الأردنية، وتسليمها النائب عماد العدوان، رغم الشكوك الجدية ضده، وفق التحقيقات.

واعتبر الإسرائيليون، أن حكومة نتنياهو حكومة ضعيفة، رغم أنها حكومة يمينية متطرفة، مضيفين أن “الأردن لعب بحكومة نتنياهو عبر ضغطه لتسلم النائب العدوان”.