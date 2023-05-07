الشاباك يكشف : العدوان نفذ 12 عملية تهريب باستخدام الجواز الدبلوماسي

وطنا اليوم:اعلن جهاز الشاباك الاسرائيلي، صباح اليوم الاحد، انه تم تسليم النائب الاردني عماد العدوان المعتقل الى السلطات الاردنية لاستكمال التحقيق وفق الاعلام العبري.

وقال موقع ” واللا” العبري نقلا عن جهاز الشاباك: ” تم تسليم النائب الأردني عماد العدوان إلى السلطات الأردنية لاستكمال إجراءات التحقيق ومحاكمته، في أعقاب تهريبه السلاح إلى الأراضي الفلسطينية، حيث قام منذ فبراير 2022 بتنفيذ 12 عملية تهريب مختلفة إلى “إسرائيل” باستخدام جواز السفر الدبلوماسي”.

وزعم الموقع العبري ان عملية التهريب شملت العصافير والطيور والسجائر الالكترونية والاسلحة والذهب”.