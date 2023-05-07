بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية هديه الحياة الخيرية ويقوم بزيارة ميدانية للأطفال الذين اجروا العمليات الجراحية ‎‎

وطنا اليوم:انسجاماً مع رسالة البنك ودوره الفاعل في خدمة المجتمع المحلي وحرصاً منه على المشاركة في الاعمال الإنسانية ودعم فئة الأطفال خاصة، وفي مجال الصحة فقد واصل بنك ABC في الأردن دعمه لجمعيه هديه الحياة الخيرية ، وقد قــام سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن ترافقه الآنسة رشا الطاهر مدير دائرة الاتصال المؤسسي بزيارة الى الأطفال الذين أجريت لهم عمليات قلب مفتوح وذلك للاطمئنان عن احوالهم الصحية بعد اجراء العمليات الجراحية.

وحول هذا الشأن، فقد أعرب سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن “إن تقديم الدعم لجمعية هدية الحياه الخيرية يعتبر من المبادرات الأساسية وضمن مسؤوليتنا الانسانية والاجتماعية والتي تفرض علينا الاهتمام بفئة الاطفال كما ويحافظ البنك دوما على الاستمرار في دعم جهود هذه الجمعية ومد يد العون لها لتمكينها من أداء رسالتها وتسهيل الاجراءات العلاجية لهؤلاء الاطفال المحتاجين ولإعطاء الامل لهم ولعائلاتهم والعمل على إدخال الفرحة إلى قلوبهم”

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.