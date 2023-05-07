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مصدر : العدوان اعترف بتهريب الأسلحة والذهب

منذ ساعة واحدة
مصدر : العدوان اعترف بتهريب الأسلحة والذهب

وطنا اليوم:صرح مصدر مسؤول، الأحد، أن الجهات الرسمية وعلى إثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.
ويأتي قرار الإحالة وفق المصدر، استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، إضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى.
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قال الأحد، إن المجلس اتخذ قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن المجلس صوّت بدوره على رفع الحصانة عن النائب.


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