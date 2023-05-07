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الصفدي : تم إعادة النائب عماد العدوان بجهود من الملك

منذ ساعة واحدة
الصفدي : تم إعادة النائب عماد العدوان بجهود من الملك

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن النائب عماد العدوان دخل الأراضي الأردنية بجهود من جلالة الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الأردنية والحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأضاف الصفدي، إن مجلس النواب قرر رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب الحكومة والتي وجه لها طلب بذلك من قبل محكمة أمن الدولة وان مجلس النواب تحمل خلال 14 يوماً ضغطاً كبيراً من الشارع..
وكان الصفدي، طلب من الحكومة ووسائل الإعلام مغادرة قبة البرلمان، وذلك بسبب وجود مستجدات متعلقة بالنائب العدوان.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية


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