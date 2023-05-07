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البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دولار

منذ ساعتين
البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دولار

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، طرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.
ووفقا للإصدار رقم (2) لعام 2023 من أذونات الخزينة الأردنية بالمزاد، فإن تاريخ استحقاق الأذونات سيكون في الثامن من أيار 2024.
ووضع البنك المركزي أعلى سعر عائد يمكن قبوله عند (6.000%).
وأذونات الخزينة؛ هي أدوات استثمارية مالية قصيرة الأجل تُصدرها الحكومة بفترات استحقاق تتراوح ما بين بضعة أيام و52 أسبوعًا، أي سنة كاملة.
وتُعتبر أذونات الخزينة من أكثر الاستثمارات أمانًا وخلوًا من المخاطر، نظرًا إلى أنّها مدعومة بواسطة الحكومة


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