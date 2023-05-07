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الأردن يتسلم النائب العدوان من سلطات الاحتلال الإسرائيلية

منذ ساعتين
الأردن يتسلم النائب العدوان من سلطات الاحتلال الإسرائيلية

وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاحد، انه سيتم الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان وتسليمه إلى الأردن لمحاكمته هناك، بعد إلغاء جلسة المحكمة العسكرية للنائب وانتهاء مدة اعتقاله.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية قد نشرت معلومات مفادها التوصل لتفاهمات مع الأردن حول قيام الأخيرة بمعاقبته على تهريب مئات قطع السلاح عبر معبر الكرامة.
وقالت الصحيفة إن: “إسرائيل توصلت لتفاهمات مع الأردن تقضي بمعاقبة عمّان للنائب العدوان جراء محاولته تهريب مئات قطع السلاح، مقابل امتناع النيابة الاسرائيلية اليوم عن طلب تمديد اعتقاله، وبالتالي سيتم الإفراج عنه”.
ولاحقا قال جهاز أمن الاحتلال الداخلي “الشاباك” إنه تم تسليم النائب عماد العدوان للأردن لاستكمال إجراءات التحقيق معه ومحاكمته.


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