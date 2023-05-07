صدور نتائج الهجرة العشوائية الامريكية للعام 2023 (رابط)

وطنا اليوم:صدرت نتائج قرعة تأشيرة الهجرة العشوائية الأمريكية “اللوتري” للعام 2023 -2024، مساء امس السبت الموافق 6 أيار، حيث يبقى الاستعلام عن نتائج القرعة الأمريكية مفتوحا حتى يوم 30 أيلول 2024.

وتوفر القرعة الأمريكية ما يصل إلى 55000 تأشيرة هجرة كل سنة مالية للسماح بفرص هجرة إضافية للأشخاص من البلدان ذات القبول المنخفض خلال السنوات الخمس الماضية.

وكما يتم توفير ما يصل إلى 5000 من تأشيرات التنوع المخصصة سنويًا والتي يبلغ عددها 55000 للاستخدام بموجب برنامج “NACARA” ، ويتم تقسيم تأشيرات DV على ست مناطق جغرافية “أفريقيا، أسيا، أوروبا،أمريكا الشمالية (الباهاما)، أمريكا الجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي” بحيث لا يمكن لدولة واحدة أن تحصل على أكثر من 7% من تأشيرات التنوع المتاحة في أي عام واحد.

ويربط خبراء اقتصاد أردنيون بين الرغبة في الهجرة والوضع الاقتصادي الصعب، مما يفقد الشباب الأمل بالحصول على وظيفة لائقة، وإن توفرت فشروط العمل غير مناسبة، والأجور متدنية، وبرامج الحماية المجتمعية منخفضة والأمان الوظيفي .

للاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائج اللوتري او الدخول الى الرابط التالي:

https://dvprogram.state.gov/