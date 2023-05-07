بنوك عالمية تحذر من عمليات الاحتيال عبر الانترنت

وطنا اليوم:حذرت بنوك عالمية من عمليات الاحتيال الكبيرة التي تحدث عبر شبكة الإنترنت، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أحد البنوك العالمية في بيان: إن 77 بالمئة من عمليات الاحتيال تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية وتطبيقات المواعدة.

وأضاف أن عمليات الاحتيال تكون عن طريق انتحال الشخصية على تطبيق واتساب، مشيرا إلى أنه قد تضاعفت حالات الحتيال ثلاث مرات في غضون عام.

وبين أن المحتالين يستخدمون أساليب متطورة بشكل متزايد للاحتيال على الأشخاص بعدة طرق، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وغير المتصلة بالإنترنت.

ونوه أنه يجب أن يكون معلنو الخدمات المالية للوقاية من تلك الجرائم