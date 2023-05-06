الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع برنامج تحفيز الصحة العالمية

وطنا اليوم-وقعت الجامعة الأردنية أمس مذكرة تفاهم مع برنامج تحفيز الصحة العالمية ( (Global Health Catalyst بالتعاون مع جامعات هارفارد Harvard) واوكسفورد(Oxford)، وجون هوبكينز(John Hopkins) و جامعة بنسلڤانيا (University of Pennsylvania).

ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات، وعن البرنامج رئيسه المؤسس الدكتور ولفرد انجوا، بحضور كل من عميد كلية الطب الدكتور ياسر الريان و الدكتورة ليلى التوتنجي و الدكتور قيس البلبيسي ومن الجانب الأميركي الدكتور ستيفن اڤري والدكتور سلامه عبيدات والدكتورة لبنى حموده.

وينبثق عن المذكرة التي يستمر العمل بها لمدة خمس اعوام انشاء مراكز متميزة في مجال رعاية السرطان وامراض القلب عند الاطفال والبالغين في مستشفى الجامعه الاردنيه.

وهدفت المذكرة الى فتح مجالات التعاون بين كلية الطب في الجامعه الاردنية ونظيراتها في الجامعات العالميه في مجالات الرعاية الصحية والبحث العلمي والتواصل والتعليم الطبي.

الى ذلك عرض عبيدات خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية لتحفيز الصحة العالمية 2023 المنعقدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتستضيفها جامعة بنسلفانيا، لأهم التحديات التي تواجه التعليم الطبي بشكل عام والوضع الصحي في الاردن والمنطقه، لافتا إلى أن اكبر التحديات يتمثل في تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل لتخريج كوادر من الطلبه على مستوى عال من المهنيه و الكفاءة التي تؤهلهم لسوق العمل. مؤكدا في الوقت ذاته أهمية انشاء برامج وطنيه متكاملة للتدريب الطبي.

وتحدث الريان عن أهمية التصنيف العالمي الجديد لكلية الطب واثره على استقطاب الطلاب المتميزين واصحاب العلاقه في دعم البحث العلمي وتجويد مخرجات التعليم الطبي.

وحول المذكرة المبرمة اكد الريان اهمية التعاون مع برنامج التحفيز العالمي في مجالات التعليم الطبي و تدريب الكوادر الطبية والبحث العلمي في مجال السرطان ما من شأنه تطوير مستوى طلبة كليه الطب وفتح افاق جديده من التعاون والتشبيك المعرفي.

الدكتورة ليلى التوتنجي قدمت خلال اللقاء ايجازا حول الجامعه الاردنيه وكليه الطب ومكتب البحث العلمي واهمية هذه الاتفاقيه للطلبه والرؤيه المستقبليه لها.

من جانبه تناول الدكتور قيس البلبيسي أهمية تجويد التدريب الطبي وأهمية الاعترافات الدوليه بالبرامج الطبيه، وانعكاساتها على تطوير العملية التدريسية والبحثية.