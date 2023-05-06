عبيدات يبحث مع وزير “التعليم العالي المغربي” آليات تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك

وطنا اليوم- بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي الدكتور عبد اللطيف ميراوي أمس الأربعاء أوجه تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك بحضور الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية السيد عمرو سلامة.

وأكد الجانبان رؤيتيهما المشتركة في ضرورة تطوير سبل التعاون الأكاديمي الطلابي والبحثي بين الجانبين وتبادل الخبرات المختلفة لمواجهة تحديات التعليم العالي في الجامعات العربية.

وناقشا آليات العمل المشترك، ودعم جهود التبادل الطلابي، وسبل زيادة نشاط الجامعات المغربية في المجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي الموطن في الجامعة الأردنية التابع لاتحاد الجامعات العربية.

جاء اللقاء على هامش فعاليات الملتقى الثامن والعشرين لتبادل فرص التدريب بين الجامعات، الذي تنظمه الأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الحسن الثاني ومعهد كايت للإعلاميات والتسيير، في المملكة المغربية.