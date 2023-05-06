زايد البداد : إنجاز مشروع القاعات المؤقتة للحج بفترة قياسية

وطنا اليوم – نجحت شركة “البداد كابيتال” الإماراتية في تسجيل انجاز جديد يسجل لانجازاتها المتتالية من خلال انجاز مشروع القاعات المؤقته في مكة المكرمه خلال فترة قياسية.

وبحسب الرئيس التنفيذي للبداد كابيتال زايد البداد فقد قال : استطعنا فترة قياسية قدرها ١٢٠ يوماً، إنجاز مشروع إنشاء القاعات المؤقتة للحج في مكة المكرمة الذي يعتبر من المشاريع الأضخم والأهم في تسهيل أداء فريضة الحج على الملايين من المسلمين حول العالم, و تم توريد المشروع لشركة “البداد للمناسك” في المملكة العربية السعودية.

واضاف البداد : تضمن المشروع إنشاء مليون و ٨٥٠ الف متر مربع من قاعات الخيم المؤقتة المجهزة بأحدث والمستلزمات كالتكييف والإنارة والفرش الداخلي، بحيث تلبي جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالحجاج.

وقد تم إنجاز هذا المشروع بأعلى المعايير العالمية وبأسرع وقت ممكن، حيث أنجزت “البداد للمناسك” المشروع في وقت قياسي لتسهيل توفير الخدمات اللازمة للحجاج.

ويأتي هذا المشروع الضخم ضمن مبادرات ومشاريع الشركات الإماراتية لخدمة الحجاج وتوفير كل ما يلزم لتيسير أداء فريضة الحج وتحقيق أعلى مستويات الرعاية والخدمة للحجاج في العالم. ولقد تميزت هذه المشاريع بالجودة العالية والاحترافية الشديدة من قبل كامل فريق المهندسين والتقنيين في “البداد للمناسك”، وهي بمثابة فخر للصناعة الإماراتية ولدور الشركات الإماراتية في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.