من المسؤول عن تنظيم حفل تتويج الملك تشارلز؟

وطنا اليوم – جرت العادة في المملكة المتحدة عند تنظيم المناسبات الملكية والأحداث الكبرى أن يتم تفويض رجل للقيام بهذه المهمة، يعمل في هذه الوظيفة التي يتم توريثها من الآباء إلى الأبناء والأحفاد منذ ما يقرب من 450 عاماً، بحسب ما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، ويطلق على صاحب هذا المنصب اسم «الإيرل مارشال»، ويتولاه حالياً دوق نورفولك، إدوارد وليام فيتزالان – هاوارد.

منصب الإيرل مارشال

في عام 2002، تولى دوق نورفولك الـ18 منصب الإيرل مارشال خلفاً لوالده، وهو المسؤول عن إدارة مقاطعة نورفولك في إنجلترا، ويتمتع الدوق بمقره الرسمي في قلعة أروندل، التي تقع في ساسكس، جنوب إنجلترا، على الرغم من أن اسمه يشير إلى مقاطعة نورفولك، التي تقع جنوب شرق إنجلترا.

ومنذ توليه منصب الإيرل مارشال، قام دوق نورفولك بالعديد من المهام، بما في ذلك الإشراف على جنازة الملكة إليزابيث الثانية في الخريف الماضي، بالإضافة إلى مهامه الأخرى مثل الإشراف على افتتاح البرلمان، ورئاسة محكمة الفرسان العليا.

والآن، يواجه تحدي التعامل مع تتويج الملك تشارلز الثالث، وهي مهمة قد تكون الأصعب في مسيرة الإيرل مارشال، حيث إنه لم يتلق أي نصائح من والده أو جده بشأن هذا الأمر، ويعتبر آخر حفل تتويج تم تنظيمه في المملكة كان للملكة الراحلة، وذلك قبل ولادة الإيرل مارشال، حيث كان والده ابن عم الملكة في ذلك الوقت.

ووفقًا لصحيفة «تايمز» البريطانية، فإن من المفارقات أن رئيس إحدى العائلات الكاثوليكية الأولى في إنجلترا، سيشرف على الاحتفال الذي يكرِّس الملك تشارلز الثالث كحاكم أعلى لكنيسة إنجلترا، التي تتبع المذهب الأنجليكاني.

تاريخ الإيرل مارشال يعود للعصور الوسطى

وقد واجهت هذه العائلة صعوبات كثيرة في مجال الدين مقارنةً بنبلاء العصر الذي عاشوا فيه، إلا أن آل هاوارد استمروا في البقاء على رأس الطبقة الأرستقراطية لأكثر من 500 عام، وتجنبوا المؤامرات والاضطرابات المتكررة في المحكمة الإنجليزية، وقد تولَّت اثنتان من أعضاء هذه العائلة اللتان أُعدِمتا على يد الملك هنري الثامن، الحكم على إنجلترا، وهما آن بولين وكاثرين هاوارد.

يعود تاريخ مسؤولية «الإيرل مارشال» إلى العصور الوسطى، حيث كانت محصورة في رعاية خيول الملك وإدارة إسطبلاته، ولكن مع مرور الوقت، تطورت هذه المسؤولية لتصبح مكانة مرموقة، حيث يتولى الإيرل مارشال اليوم مسؤولية «كلية الأسلحة».

ثروة الإيرل مارشال 100 مليون جنيه إسترليني

ويتم تعيين أعضائها من قبل التاج الملكي للتصرف نيابةً عن التاج في جميع مسائل شعارات النبالة، والبحث في الأنساب وتسجيل النسب، وهي أيضاً الهيئة الرسمية المسؤولة عن السجلات الرسمية للأعلام والرموز الوطنية الأخرى.

ووفقًا لصحيفة «تايمز»، يُقدر ثروة الإيرل مارشال بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني، ويتواجد مقر إقامته الرسمي في قلعة أروندل التي ورثها عن عائلته، وقد عاش الإيرل مارشال سابقًا مع زوجته جورجينا وأطفالهم الخمسة في القلعة، لكنهما انفصلا العام الماضي.