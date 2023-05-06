أ.د. الطناني في مؤتمرصحة السمع :عمان الاهلية تدعم المؤتمرات العلمية لرفع كفاءة تخصص السمع والنطق فيها كمركز علاجي وتدريبي معتمد

وطنا اليوم/ برعاية سمو الأميرة منى الحسين المعظمة ، مندوبة عنها رئيسة مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتورة رويدا المعايطة انطلقت الخميس 4-5-2023، في العاصمة عمان، فعاليات المؤتمر العربي التاسع لصحة السمع، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للسمع والتوازن باستضافة جامعة عمان الاهلية.

واكدت د. المعايطة على أهمية المؤتمر الذي يحضره عدد من الأطباء والخبراء والمختصين في المجال، مبينة أن المؤتمرات العلمية تلقى اهتماما مباشرا من القيادة الهاشمية، تعزيزا لتقريب المعلومات، وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في المجال، خدمة للمرضى وعلاجهم.

وقد تحدث عميد كليتي الصيدلة والعلوم الطبية المساندة في جامعة عمان الأهلية الاستاذ الدكتور محمد الطناني قائلا : أن مركز جامعة عمان الأهلية للسمع والنطق أنشئ حرصا على خدمة المجتمع المحلي، وإيمانا بحاجة المنطقة إلى خدمات تأهيلية للحالات المتعلقة باضطرابات التواصل، مبيناً أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم خدماته المتميزة والريادية على جميع الأصعدة.

وبين الطناني أن الجامعة تدعم المؤتمرات العلمية، لرفع الكفاءة في تخصص السمع والنطق، والاطلاع على أحدث الأجهزة المتطورة، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمجتمع المحلي كافة، وتدريب طلاب التخصص بشكل خاص، لافتا إلى ترخيص المركز من وزارة الصحة، كمركز علاجي وتدريبي معتمد لدى الجامعة.