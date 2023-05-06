أورنج الأردن تطلق خدمة الجيل الخامس التجريبية في قلب عمّان “البوليفارد”

وطنا اليوم/ أعلنت أورنج الأردن عن إطلاقها تجربة واستكشاف خدمة الجيل الخامس الأولى في عمّان مجاناً في ممشى البوليفارد بمنطقة العبدلي طيلة شهر أيار الحالي، حيث ستمكّن المستخدمين من التعرّف عليها والاستمتاع بما توفّره من إمكانات جديدة، وذلك استكمالاً للتجربة الفعلية الأولى في المملكة، التي أطلقتها أورنج في كانون الأول من العام الماضي في معرضها في العبدلي بوليفارد وكذلك في ملتقى الابتكار مطلع العام الحالي.

وستتوفر هذه التقنية بمجرّد دخول مشتركي خطوط أورنج للخلوي المدفوعة مسبقاً ولاحقاً منطقة ممشى البوليفارد على مدار الشهر الحالي، حيث ستصلهم رسالة للاستفادة من هذه التجربة مجاناً، ويتم تفعيل الخدمة على الأجهزة التي تدعم شبكة الجيل الخامس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فيليب منصور إن شبكة 5G ستحقق تغييراً كبيراً في قطاع الاتصالات في الأردن، ذلك أنها ستساهم في خلق نماذج أعمال جديدة، وستفتح الفرص للعديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة للقطاع العام، مؤكداً

أن من المتوقع أن تساهم هذه التقنية في نمو الاقتصاد المحلي بشكل كبير.

وحول أهمية تجربة زائري البوليفارد للتقنية الجديدة، أشار منصور إلى أنّ اختيار الشركة لإطلاق التجربة في قلب عمّان جاء بالتماشي مع ما تجسّده تقنية الجيل الخامس من تحوّل كبير وإمكانات هائلة تثري تجارب المستخدمين وتفسح المجال للاستفادة من التقنيات الرقمية بسرعات فائقة وموثوقية عالية وسعة كبيرة، موضّحاً أن الشركة قامت بالتعريف بهذه التقنية وطبيعة الأجهزة التي تدعمها واستخداماتها والتهيئة لها على نطاق واسع.

وأضاف منصور أنه خلال أيار الجاري الذي ستتاح فيه هذه الخدمة لزوار البوليفارد ستأخذ أورنج الأردن في عين الاعتبار آراء المستخدمين وتتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم قبل إطلاق عروضها التجارية، خلال مراحل بناء شبكتها للجيل الخامس.

وقال منصور إن الشركة ستقوم باطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس تجارياً ضمن مراحل متتالية في معظم محافظات المملكة، لافتاً إلى أن 5G ستسهم في مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وستكون ركيزة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في كافة المجالات، خاصة وأنها تقنية تدعم التطبيقات التي تعد تحولاً عالمياً هائلاً في مجال الرقمنة عبر توفير اتصال بالإنترنت المتنقل بسرعة فائقة وجودة عالية لكافة مستخدميها.

ولتعزيز انتشار خدمات تقنية الجيل الخامس، أكّد منصور على أن الشركة تقوم حالياً بتصميم عروض مبتكرة تضمن رضا مشتركيها، بأسعار تنافسية للأفراد ولقطاع الأعمال.

ولفت منصور إلى أن أورنج الأردن حققت نجاحاً كبيراً في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي بفضل شبكاتها المتطورة، والآن شبكتها للجيل الخامس ستمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة في السوق المحلي.