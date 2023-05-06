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ارتفاع ملحوظ في صادرات غرفة تجارة عمان خلال الثلث الاول من العام الحالي

منذ ساعة واحدة
ارتفاع ملحوظ في صادرات غرفة تجارة عمان خلال الثلث الاول من العام الحالي

وطنا اليوم- زادت صادرات غرفة تجارة عمان من البضائع والسلع إلى دول عربية وأجنبية، خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 58.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي 401 مليون دينار مقابل 253 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ورافق زيادة الصادرات، ارتفاع في عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7.9 بالمئة، لتصل إلى 8676 شهادة، مقابل 8042 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى العديد من الدول، أبرزها السعودية بعدد 1530 شهادة، تلتها الإمارات 1221 فالعراق 614 ومصر 276 وسويسرا 9 شهادات.
وأظهرت المعطيات الإحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، أن الصادرات من حيث القيمة، ذهبت للعديد من البلدان، جاء في مقدمتها العراق بقيمة 154 مليون دينار، ثم سويسرا نحو 73 مليون دينار، والإمارات نحو 42 مليون دينار، ومصر 30 مليون دينار، فالسعودية بقيمة نحو 21 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة نحو 180 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 42 مليون دينار، فالزراعية 34 مليون دينار، والمنتجات العربية نحو 38 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى.
يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة ومعينة.
كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية، مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.
— (بترا)


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