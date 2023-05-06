طلبة الجامعة الألمانية الأردنية يصممون شعار سبعون عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وألمانيا

وطنا اليوم- رعى السفير الألماني في عمان بيرنهارد كامبمان ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي حفل اختيار الشعار الفائز في المسابقة السنوية التي نظمتها السفارة لطلبة قسم التصميم والتواصل البصري في كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية في الجامعة، لتصميم شعار يعبر عن سبعون عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وألمانيا.

وأشاد كامبمان خلال الحفل بالمستوى المتميز لطلبة القسم والتصاميم الإبداعية التي قدموها للشعار حيث تقدم للمنافسة 29 تصميما وصل منها للمرحلة النهائية ثلاثة تصاميم، وفاز بالمسابقة التصميم الذي قدمته الطالبة ماسه ترك.

وأضاف كامبمان أنه لم يكن من السهل إختيار التصميم الفائز بالمناسبة نظرا لتميزها جميعا،لذلك فالمناسبة مهمة للاحتفال بجميع الطلبة المشتركين وتقدير جهودهم، خاصة أنه سيتم استخدام الشعار لمدة عام كامل .

من جهته عبر الدكتور الحلحولي عن فخره بالطلبة وبمنجزاتهم وبالعلاقات الدبلوماسية المتميزة بين الأردن وألمانيا ،مشيرا الى أن الجامعة الألمانية الأردنية تعتبر لبنة أساسية في هذا العلاقات ونموذج مشرق للتعاون بين البلدين الصديقين .

بدورها وصفت الطالبة ترك الفكرة الكامنة خلف الشعار مبينةً أن عنصر التصميم الرئيسي له يُركز على الخط الكوفي ، أحد أقدم أشكال الخط العربي ، وبما أن ألمانيا والأردن أقامتا علاقات سياسية وثيقة وودية على مر السنين ، يتجسد هذا التقارب في الشعار من خلال تطبيق الخط الكوفي.

وأضافت أن الخط الكوفي يتضمن أحرف متقاربة ومدمجة معًا وتشكل سويا شكلاً ككل ولذلك يجب أن تعمل جميع الحروف معًا وتتكيف وفقًا لذلك بهدف إنشاء القطعة. وهذا التشكيل والربط بين الحروف في الخط الكوفي يمثل العلاقة بين ألمانيا والأردن “.

يشار الى أن مشاركة طلبة القسم في هذه المسابقات يجسد رؤية الجامعة و الكلية في الاتصال مع الصناعة وإعداد الطلبة لسوق العمل.