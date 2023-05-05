الفايز: لا خصخصة للميناء الصناعي لكن إدارته أجنبية

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أن الميناء الصناعي في العقبة يعد مملوكًا للحكومة لكن الإدارة أجنبية، ما يؤكد عدم خصخصة الميناء.

وأضاف الفايز، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل عمر كلاب، أن الميناء الصناعي يعتبر قصة نجاح للشراكة مع الشركات الكبرى التي تختص بالحاويات، مشيرا إلى أن إيراداته باتت عالية وخاصة أنه تعامل العام الماضي 850 ألف حاوية، ويستطيع الوصول إلى مليون و300 ألف حاوية.

ونوه إلى وجود موانئ مستقلة وعدم وجود أيّ تدخل في أعمالها، مشيرا إلى أن الميناء الصناعي يعد هامًا وتغذي الأردن اقتصاديًا (الصادرات والواردات)، “هذا الميناء يعد قصة نجاح، وتوسعة كبيرة في الإدارة والبنية التحتية، ما وضعها من أفضل 10 بالمئة من الموانئ في العالم، مدة التنزيل والمغادرة للشاحنة لا تتجاوز 30 دقيقة”.

وأوضح، “نريد أن يكون هنالك توسعة للميناء الصناعي من حيث التقنيات، والعائد تعظم بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة”.

ولفت إلى أنّ الاهتمام الملكي بالعقبة، خلال السنوات الماضية، نبدأ نرى نتائجه على أرض الواقع لكن الرؤية الملكية بان تكون نقطة جاذبة ومستمرة في العطاء ليس فقط في تطوير العقبة فحسب، بل برفد الأردن اقتصاديًا ونقطة جذب للاستثمارات الأجنبية.

وبين، أن العقبة تعد منطقة موانئ وصناعية ولوجستية واقتصادية وتجارية غير أن “البحر” يشكل الثلث من منطقة العقبة، موضحًا أن بعض العناصر موجودة في العقبة وليست موجودة في بقية المحافظات.

وأشار إلى أن العقبة يوجد فيها عدة موانئ؛ الميناء الجنوبي والذي تم الانتهاء منه منذ بضعة سنوات وبات الميناء الرئيسي، بالإضافة إلى الميناء الصناعي، وميناء الفوسفات، وميناء الغاز، وميناء البوتاس، وميناء الحاويات، وميناء الركاب