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احتراق مركبة على الطريق المؤدي لقلعة عجلون

منذ 3 ثواني
احتراق مركبة على الطريق المؤدي لقلعة عجلون

وطنا اليوم:تعاملت كوادر دفاع مدني عجلون مساء اليوم الجمعة مع حادثة احتراق سيارة نوع كيا على الطريق المؤدي للقلعة، فيما تشير المشاهدات الأولية أن أسباب الحريق تعود لحدوث تماس كهربائي في السيارة .
وعملت كوادر دفاع مدني عجلون على إطفاء الحريق الذي لم ينتج عنه أي إصابات بشرية ، بينما تم إحتراق السيارة بالكامل .
وتسبب الحادث بأزمة مرورية خانقة لبعض الوقت في الطريق المؤدي للقلعة التي شهدت اليوم حركة سياحية نشطة جدا


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