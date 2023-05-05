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تشكل كثبان رملية على طريق وادي عربة باتجاه العقبة

منذ ساعة واحدة
تشكل كثبان رملية على طريق وادي عربة باتجاه العقبة

وطنا اليوم:يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة 7-8 درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة نسبيا ومغبرة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.
ووفقا لتقرير إدارة الأرصاد الجوية، تسود رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في أغلب المناطق، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وأكدت إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، تشكل كثبان رملية بسبب الرياح معيقة لحركة السير بالاتجاهين على طريق وادي عربة ما بعد محطة غرندل الأمنية بإتجاه العقبة بحوالي 15 كيلو متر.
وأضافت الإدارة، عبر اثير الأمن، أن المعنيين بالموقع لرفع الملحوظة مع التأكيد على أن الرؤية الأفقية واضحة.
وتتأثر المملكة السبت، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
كما يطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية


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