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رئيس النواب يرعى أعمال مؤتمر الاستثمار في إطار رؤية التحديث

منذ ساعتين
رئيس النواب يرعى أعمال مؤتمر الاستثمار في إطار رؤية التحديث

وطنا اليوم:تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي تنطلق في عمان غداً السبت أعمال مؤتمر الاستثمار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، والذي تنظمه مؤسسة الياسمين بمشاركة عدد من رؤساء اللجان النيابية والمختصين في قطاعات الاستثمار والاقتصاد.
ويشارك في أعمال المؤتمر، أمين عمان، والسفير الإماراتي لدى المملكة حيث يتحدث في جوانب الشراكة الأردنية الإماراتية في مجال الاستثمار، وعدد من المختصين الاقتصادين من وزراء سابقين وأعضاء مجالس إدارات ومدراء عامون، ورؤساء اللجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية في مجلس النواب، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس غرفتي التجارة في عمان والأردن، بالإضافة لعدد من المختصين.
ويبحث المؤتمر في دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار ومواجهة التحديات العالمية، وعمان مدينة صحية، ودور تطوير قطاع النقل في تحفيز الاقتصاد الوطني، والجوانب القانونية والمالية والاقتصادية لجذب الاستثمار لتحقيق التنمية، واستدامة المشاريع الاقتصادية


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