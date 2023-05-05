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الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية

منذ ساعة واحدة
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وطنا اليوم:قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن كورونا لم تعد يشكل حالة صحية عالمية طارئة، في خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 6.9 ملايين شخص وأضرت بالاقتصاد العالمي والمجتمعات.
وأشارت المنظمة إلى أن كورونا حصدت أرواح “20 مليون شخص على الأقلّ”.


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