الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية

وطنا اليوم:قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن كورونا لم تعد يشكل حالة صحية عالمية طارئة، في خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 6.9 ملايين شخص وأضرت بالاقتصاد العالمي والمجتمعات.

وأشارت المنظمة إلى أن كورونا حصدت أرواح “20 مليون شخص على الأقلّ”.