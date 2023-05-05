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90% حجوزات فنادق البحر الميت مع نهاية الأسبوع

منذ ساعتين
90% حجوزات فنادق البحر الميت مع نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:قال عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق، الناطق الإعلامي باسم الجمعية، محمد القاسم، إن نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم بلغت مع نهاية الأسبوع الحالي 74%، مقابل 90% في البحر الميت، و80% في البترا و77% في عمان.
وأضاف القاسم، أن نسب اشغال فنادق 4 نجوم في العقبة بلغت 77%، والبحر الميت 93%، والعاصمة عمّان 80%، فيما كانت في البترا 87%.
وأشار إلى أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 62%، وفي البترا 66%، وفي العقبة 69%


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