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الفاو: أسعار الحبوب والزيوت النباتية والألبان تواصل انخفاضها

منذ 3 ثواني
الفاو: أسعار الحبوب والزيوت النباتية والألبان تواصل انخفاضها

وطنا اليوم:ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء “فاو” لأول مرة منذ عام بنسبة طفيفة 0.6% في ابريل /نيسان الماضي مقارنة مع شهر مارس /أذار.
وواصلت أسعار الحبوب والزيوت النباتية والألبان انخفاضها حيث انخفضت تكلفة الحبوب بنسبة 1.7٪ وتراجعت الأسعار الدولية للقمح بنسبة 2.3٪؜ خلال شهر أبريل/نيسان حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو/تموز 2021.
كما انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.3٪ بسبب استقرار أسعار زيت النخيل العالمية وانخفاض أسعار الصويا وبذور اللفت وزيت عباد الشمس، وانخفضت أسعار الألبان بنسبة 1.7٪.
إلى ذلك قفزت أسعار السكر بنسبة 17.6٪، بزيادة ثالثة على التوالي ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، بسبب المخاوف بعد مزيد من التوقعات الهبوطية لإنتاج الهند والصين، إلى جانب انخفاض الناتج عما كان متوقعا في تايلاند والاتحاد الأوروبي بحسب المنظمة.
وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 1.3٪ حيث ارتفعت الأسعار الدولية للحوم بسبب زيادة ارتفاع الواردات من قبل البلدان الآسيوية واستمرار قيود العرض في كبار المصدرين


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