وفاتان تفحما بحريق هائل التهم مخازن لتخزين بكس البوليسترين

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني شرق عمان وباسناد من مديريات دفاع مدني الوسط وقوات درك العاصمة وشرطة جنوب وشرق عمان وأمانة عمان الكبرى تعاملت فجر الجمعة مع حريق شب في عدد من المخازن التي تحتوي على بكس البوليسترين تقدر مساحتها ب 2000 م٢ بالإضافة الى ساحة خارجية تقدر مساحتها ب 1000 م في منطقة الجويدة.

حيث نتج عنه وفاة شخصين من جنسية عربية اثر تعرضهما لحروق بالغة في الجسم (تفحم) واصابة خمسة اخرين بضيق في التنفس حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق والسيطره عليه بالكامل بينما تولى فرق الاسعاف تقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصابين في الموقع وكانت حالتهم العامة حسنة لم تستدع النقل الى المستشفى باستثناء اصابة واحده تم اسعافها ونقلها واخلاء الوفاتين الى مستشفى البشير الحكومي.

وشارك في عمليات اخماد الحريق الذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان العشرات من اليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من الكوادر البشرية من دفاع مدني وشرطه وقوات درك بالإضافة إلى عدد من تنكات المياه من أمانة عمان الكبرى ،وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق

حوادث مفجعة

وشهد الأردن، الخميس عددا من الحوادث المفجعة أودت بحياة 7 أشخاص وأسفر عن 8 إصابات بأقل من 6 ساعات فقط، في عدة مواقع مختلفة في الأردن .

وبحسب مديرية الأمن العام، وقع حادث تصادم بين حافلتين ومركبة في منطقة وادي رم، نتج عنه 3 وفيات من جنسية أجنبية و7 إصابات.

وفي إربد، توفي ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بين مركبتين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبه أدى إلى اشتعال المركبتين في محافظة إربد.

وتوفي كذلك شخص وأصيب آخر في حادث تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة متوسطة، من منطقة ثغرة الجب على اوتوستراد المفرق الزرقا