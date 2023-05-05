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شنغن خليجيّة تسمح بزيارة دول الخليج بتأشيرة واحدة

منذ ساعتين
شنغن خليجيّة تسمح بزيارة دول الخليج بتأشيرة واحدة

وطنا اليوم:طالما نادت زعامات خليجيّة بضرورة ذهاب دول الخليج إلى الاتحاد، بدل التعاون، وتوحيد عملتها، وهذه خطوات يتمنّى الخليجيون الوصول إليها بأسرع وقت ممكن
وفي سياق متصل قالت مجلة “هوتيليير” الشرق الاوسط نقلًا عن مسؤولين خليجيين بأن دول دول مجلس التعاون الخليجي تنوي إطلاق تأشيرة شاملة.
وتلك التأشيرة على غرار تأشيرة “شنغن” تسمح للسواح بزيارة جميع الدول الشريكة بتأشيرة واحدة
وقالت وزيرة السياحة في مملكة البحرين، فاطمة الصيرفي، إن هناك تأكيد متزايد بأن تأشيرة “شنغن” لمنطقة الخليج يمكن أن تكون مفيدة للغاية.
وأضافت الصيرفي: “سيأتي اليوم حيث سيقول السياح إنهم ذاهبون إلى الخليج، على غرار ما يقولون إنهم ذاهبون إلى “أوروبا” و “آسيا” وما إلى ذلك”.
وشددت الصيرفي على أن الفرص “لا تصدق” إذا وحدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي جهودها في الترويج.
وتضم دول مجلس التعاون، كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة وعمان والكويت وقطر ومملكة البحرين.
وشكلت تجربة بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت فعالياتها في قطر، نموذجا تجريبيا، لإمكانية النجاح في التعاون المتبادل بين دول الخليج، فعلى سبيل المثال، قدمت السعودية تأشيرات لمدة 60 يوما لجميع حاملي بطاقات هيّا خلال كأس العالم.
واشار تقرير “هوتيليير”، إلى أن نجاح مونديال كأس العالم في قطر، فتح باب النقاش حول إمكانية تنقل السياح بحرية بين دول الخليج دون قيود


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