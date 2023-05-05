شاهد : مواطن استيقظ من غيبوبته بعد 20 عاماً فصدمته تركيا الجديدة

وطنا اليوم:تشتدّ المُنافسة التركيّة بين المُرشّحين الأربعة وتركيا على بُعد أسبوعين من الانتخابات الرئاسيّة، والبرلمانيّة، حيث وصلت المُنافسة في الدعاية الانتخابيّة، إلى إطلاق مقاطع فيديو، ومقاطع فيديو مضادّة، بين أبرز مُرشّحين، وهُما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والآخر كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المُعارض.

ونشر حزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم مقطع فيديو تمثيلي، يُظهر فيه رجلاً قد دخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً، ما قبل وصول أردوغان للسلطة، ثم عاد واستفاق بعد 20 عاماً، ليجد كل تلك التغييرات، بدءً من مجانيّة العلاج، إلى وصول المياه دوماً للمنازل، وانتهاءً بانضمام النساء المحجبات للجيش، وهذه إنجازات يعتز بها الحزب الحاكم، ويذكر بها ناخبيه فيما يبدو.

وحظي الإعلان بأكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة، بعدما نشره حساب نائب رئيس الحزب حمزة تاج، تحت عنوان “كما وعدنا، لا شيء متماثل في تركيا، ولن يكون كذلك”

في المُقابل نشرت المُعارضة مقطع فيديو، يُظهر فيه الأتراك وهم يتوجّهون على عجل للانتخاب، وذلك بعد مللهم من التصويت لذات الحزب والرئيس، وقد قرّروا تغيير ذلك بعد 20 عاماً، وظهر في المقطع كمال كليتشدار أوغلو، وزعيمة حزب الجيّد ميرال أكشينار