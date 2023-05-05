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وفاة في حادث سير مروع في عمان

منذ 3 ساعات
وفاة في حادث سير مروع في عمان

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم مروع في شارع الإذاعة والتلفزيون، بالقرب من إشارة متحف الدبابات في منطقة المقابلين، بالعاصمة عمان، ليلة الخميس الجمعة .
وقال إن الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته، مشيرا إلى أنه تم إخلاء الوفاة ونقل الإصابات إلى أقرب مستشفى.
وأشار إلى أن الحادث تسبب بأزمة مرورية خانقة، في الوقت الذي كانت الكوادر الأمنية تعمل على إزالة العوائق لإعادة انسابية الحركة.

حوادث مفجعة
وشهد الأردن، الخميس عددا من الحوادث المفجعة أودت بحياة 7 أشخاص وأسفر عن 8 إصابات بأقل من 6 ساعات فقط، في عدة مواقع مختلفة في الأردن .
وبحسب مديرية الأمن العام، وقع حادث تصادم بين حافلتين ومركبة في منطقة وادي رم، نتج عنه 3 وفيات من جنسية أجنبية و7 إصابات.
وفي إربد، توفي ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بين مركبتين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبه أدى إلى اشتعال المركبتين في محافظة إربد.
وتوفي كذلك شخص وأصيب آخر في حادث تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة متوسطة، من منطقة ثغرة الجب على اوتوستراد المفرق الزرقاء.


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