إغلاق 9 مؤسسات صحية بينها وحدة قسطرة

وطنا اليوم:أغلقت وزارة الصحة 4 مؤسسات صحية من بينها وحدة قسطرة قلبية في مستشفى خاص، وعيادات ومراكز طبية، وأنذرت 4 مؤسسات طبية وصحية أخرى. فيما أعادت فروقات علاجية بقيمة 20400 دينار الى مرضى تلقوا علاجا في مستشفيات خاصة بعد اكتشاف فروقات كبيرة في قيمة الفواتير.

وقال الدكتور أمين المعايطة، مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة إنه تبين بعد التدقيق من قبل لجنة متخصصة في مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في الوزارة والتي تعنى بمراجعة الفواتير ومتابعتها، وجود فروقات في الفواتير لا بد من تصويبها وإعادتها الى المريض بعد مراجعة كافة الاجراءات الطبية وأسعار المستلزمات وأجور الأطباء وضمن مستوى أجور محددة. بحسب الغد.

ودعا المواطنين إلى التقدم بشكوى اليها إذا ما شعروا بارتفاع تكاليف المعالجة والتي بدورها ستقوم بتشكيل لجنة خاصة لدراسة وتدقيق الفواتير ومطابقتها بالأجور التي تم إقرارها للمستشفى، وإذا ما وجدت تجاوزا في ذلك فإنها تتابع الامر مع الجهة المعالجة لإعادة أي فروق في تكلفة العلاج.

وقال المعايطة إن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وجه بضرورة متابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الوزارة والمتعلقة بالكلفة العلاجية، والتحقّق منها، كون هذه الاجراءات تضمن حق المواطن من جهة والالتزام بالتسعيرة التي حدّدتها الحكومة لعلاج المصابين في المستشفيات الخاصّة.

وأشار إلى ان الوزارة تلقت 610 شكاوى تتعلق بارتفاع قيم الفواتير ما يستدعي متابعة دائمة وسريعة من وزارة الصحة لإعادة النظر فيها ومتابعتها.