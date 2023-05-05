زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب سواحل اليابان

وطنا اليوم:ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر المناطق المقابلة لشواطئ اليابان صباح الجمعة بحسب تطبيقات رصد الزلازل حول العالم.

واظهرت البيانات ان عمق الزلزال بلغ 40 كيلومترا ووفقا للقياسات العالمية فإن منطقة وقوع الزلزال تبعد عن الأردن أكثر من 8700 كيلومترا.

وحدث الزلزال الساعة 8:42 دقيقة بتوقيت الأردن 5:42 بتوقيت غرينتش.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد تسونامي من جراء الزلزال