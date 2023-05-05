شركة دخان: لا علاقة للحكومة بقرار رفع أسعار منتجاتنا

وطنا اليوم:جددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تأكيدها على عدم تعديل أو رفع الضريبة المفروضة على الدخان.

وقال مستشار الدائرة، موسى الطراونة مساء الخميس، إنه وكما أعلنت الدائرة سابقا “لا يوجد أي تعديل أو رفع للضرائب المفروضة على أي سلعة أو خدمة بما فيها الدخان”.

وأكد أن الدائرة ملتزمة بسياسة الحكومة بعدم رفع الضرائب والأعباء المالية على المواطنين.

شركة الدخان التي قامت برفع أسعار عدة أصناف من منتجاتها أكدت أن رفع الأسعار طال 3 أنواع من الدخان وتراوح ما بين 5 قروش إلى 15 قرشا.

ولفتت الشركة النظر إلى تضرر القطاع الصناعي خلال الأعوام الأربعة الأخيرة من ارتفاع كلف العمالة والمواد الأولية والإنتاج والشحن وغيرها، والذي انعكس سلبا على القطاع وشركات الدخان كجزء منه.

وأوضحت الشركة أنها تحملت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة ارتفاع تلك الكلف عليها حتى بات ذلك يؤثر على استثمارها، وعليه تم اتخاذ قرار رفع أسعار 3 أنواع من الدخان، مشددة على أنه “لا علاقة للحكومة بقرار رفع أسعار هذه الأصناف”