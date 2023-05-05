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العلاقات الروسية الامريكية على حافة الانزلاق لهاوية المواجهة

منذ ساعتين
العلاقات الروسية الامريكية على حافة الانزلاق لهاوية المواجهة

 

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن العلاقات الروسية الأميركية على شفا الانزلاق إلى هاوية المواجهة المسلحة، وأن موسكو تحافظ على هذه العلاقات لمنع سقوطها في الهاوية. وقال ريابكوف، الجمعة، عبر “القناة الأولى”: “نعمل من أجل الإبقاء على العلاقات مع الولايات المتحدة تجنبا لسقوطها في هاوية النزاع المسلح المفتوح، حيث بتنا نقف على شفا الهاوية”.

وأضاف: “نحن بالمعنى الحرفي مستعدون لاستخدام كل الوسائل المتاحة لنا من أجل ضمان عدم السماح لأي جهة بالتعدي على أمن البلاد وسلامة رئيسها والقيادة السياسية الروسية”.

واختتم قائلا: “القنوات موجودة وتجري من خلالها الاتصالات، بما في ذلك حسب الضرورة على الصعيد السياسي”.

 


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