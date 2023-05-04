وفاة معتمرين أردنيين بحادث في السعودية

وطنا اليوم:توفي أردنيان وأصيب ثالث، الخميس، إثر تدهور مركبة أثناء عودتهم من الديار المقدسة لأداء العمرة.

ونقلا عن مندوب السفارة الأردنية في المنطقة الشمالية بالسعودية هيثم خطاب، أن أردنيين توفيا نتيجة انقلاب مركبة أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة إلى الأردن في منطقة دومة الجندل التابعة لمحافظة الجوف.

وقال خطاب إن السفارة الأردنية في السعودية تتابع مع السلطات هناك إجراءات نقل المتوفين إلى الأردن.

وأشار إلى أن الشخص المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأن حالته العامة وصفت بالمتوسطة