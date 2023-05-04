ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية في الأردن

وطنا اليوم:كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، عن ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية الشهر الحالي بنسبة 56%، مشيرا إلى تزايد الطلب على هذا النوع من المركبات في المملكة.

وقال أبو ناصر إن عدد المركبات الكهربائية التي دخلت السوق المحلي بلغ نحو (55) ألف مركبة، فيما تلا هذا الصنف مركبات الهايبرد كخيار ثانٍ للأردنيين.

وأضاف أبو ناصر أن الأوضاع الاقتصادية دفعت المواطنين للاقبال على شراء المركبات الكهربائية بالرغم من وجود بعض المعوقات منها عدم توفر محطات الشحن، مطالبا الحكومة بالسماح بفتح (100) محطة عامة على الأقل لاستيعاب النمو في هذا القطاع.

وبيّن أبو ناصر أن عدد المحطات الكهربائية العامة الموجودة حاليا لا يكفي ولا يفي بالغرض، في ظلّ الاقبال المتزايد على المركبات الكهربائية بالمملكة.

وبلغ اجمالي عدد المركبات التي جرى التخليص عليها في الربع الأول من العام 2023 نحو (19) ألف مركبة، منها (7737) مركبة كهرباء.